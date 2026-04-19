fondi per iniziative musicali ultimi giorni per idee e progetti

Fino al 3 maggio è possibile presentare idee e progetti per usufruire dei fondi destinati a iniziative musicali previste per il 2026. L’avviso pubblico è aperto a chi intende realizzare eventi, concerti o altre attività legate alla musica durante l’anno successivo. La procedura di partecipazione permette di presentare le proposte entro questa data, offrendo un’opportunità per finanziare progetti nel settore musicale.

C’è tempo fino al 3 maggio per aderire all’avviso pubblico per la presentazione di iniziative musicali da realizzarsi nel corso del 2026. Un’iniziativa che vuole trasformare Sassuolo in un palcoscenico diffuso, rafforzando la sua identità in vista della candidatura all’interno del network delle Città Creative Unesco per la Musica. Il bando prevede un budget complessivo di 32mila euro per la realizzazione di concerti, festival, premi, iniziative, momenti d’intrattenimento e attività di formazione che animi la città per tutto l’anno, sfruttando sia il fascino delle piazze storiche come piazzale Della Rosa, piazza Martiri Partigiani e Piazza Garibaldi, sia la qualità acustica di spazi indoor come l’Auditorium Bertoli o la Sala Biasin.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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