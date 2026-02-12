Dalle idee al territorio | incentivi e finanziamenti per nuove iniziative imprenditoriali

Sabato 14 febbraio alle 16.30 si terrà un incontro a San Roberto, nel Salone Parrocchiale D. Calarco. L’obiettivo è aiutare chi ha un’idea imprenditoriale a trasformarla in realtà, offrendo informazioni su incentivi e finanziamenti disponibili. L’evento è promosso da Fincalabra e dal Consiglio regionale della Calabria, per sostenere nuove iniziative nel territorio.

Sabato 14 febbraio, alle ore 16,30, presso il Salone Parrocchiale D. Calarco di San Roberto, si terrà il convegno dal titolo “Dalle idee al territorio – Incentivi e finanziamenti per nuove iniziative imprenditoriali”, promosso con il supporto di Fincalabra, del Consiglio regionale della Calabria, di Cambiamenti e di Yes I Start Up Calabria. Interverranno come relatori il dott. Giuseppe Roberto Vizzari, Componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra SpA, il dott. Salvatore Scarano, Dottore Commercialista ed esperto in finanza agevolata, il dott. Francesco Iannelli, Dottore Agronomo Forestale, esperto in programmazione e pianificazione territoriale e il Dott.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su San Roberto Italy Le idee dei ragazzi per nuove iniziative In vista di stimolare l’innovazione e il coinvolgimento giovanile, i ragazzi propongono nuove iniziative per i gruppi e le associazioni nei Comuni dell’Unione del Distretto Ceramico. Palazzo Ducale, le idee del comitato scientifico: dalle iniziative per i giovani alla valorizzazione del genovese La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Roberto Italy Argomenti discussi: Verso un piano condiviso di sviluppo del territorio. Il presidente Tarantino: I giovani priorità della nostra agenda; I vannacciani di Bologna, Luca D'Oristano in Futuro Nazionale: Idee valide per il territorio, a partire dalla sicurezza. Il nostro obiettivo è convincere chi si astiene; Muoversi in paese: idee e problemi nel territorio; Bandi Gilead 2026: al via la 15ª edizione. Oltre €18mln già investiti, quest'anno anche l'Intelligenza Artificiale. Dalle idee al territorio: a San Roberto un convegno su incentivi e finanziamenti per le nuove iniziative imprenditorialiSabato 14 febbraio, alle ore 16.30, presso il Salone Parrocchiale D. Calarco di San Roberto, si terrà il convegno dal titolo Dalle idee al territorio – Incentivi e finanziamenti per nuove iniziativ ... strettoweb.com Dalle idee ai progetti con Fondazione Crl. Al via la formazione per il terzo settoreOgni intervento efficace sul territorio nasce da una buona idea, ma ha possibilità di crescere solo se supportata da competenze solide e dalla capacità di intercettare i bandi giusti. Nasce da questa ... lanazione.it “Dalle idee al territorio”: a San Roberto un convegno su incentivi e finanziamenti per le nuove iniziative imprenditoriali Un’occasione concreta di informazione, confronto e crescita per il territorio. Sabato 14 febbraio, alle ore 16.30, presso il Salone Parrocchiale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.