vieri quilici progetti e idee di un creativo

Venerdì mattina si terrà un convegno dedicato all'architetto Vieri Quilici, con inizio alle 9. L'evento si concentrerà sui progetti e le idee realizzate dall'architetto nel corso della sua carriera. Saranno presentate alcune delle sue opere e si discuterà del suo approccio creativo nel campo dell'architettura. L'iniziativa si svolgerà in una sede cittadina, con la partecipazione di diversi esperti e professionisti del settore.

‘L’architetto Vieri Quilici, il pensiero e le opere’ è il tema del convegno in programma venerdì (con inizio alle 9.30), al Ridotto del teatro Comunale. All’incontro di divulgazione e conoscenza, promosso da Comune, Università di Ferrara, Università Roma 3, Ordine degli Architetti, Istituto di Storia Contemporanea, farà seguito – alle 15 – la visita guidata al complesso di edilizia pubblica realizzato in via Foro Boario con appuntamento davanti all’ex scuola Pietro Lana (ai civici 15 e 17, nella parte interna della strada, dietro lo spazio commerciale). L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala degli Arazzi del municipio dall’assessore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Una raccolta di contenuti su Vieri Quilici

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