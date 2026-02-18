Torna il Carnevale di Fregene | domenica 22 febbraio 2026 la 40ª edizione

Fiumicino, 18 febbraio 2026 – Con il patrocinio della Città di Fiumicino e l’organizzazione della Pro Loco Fregene Maccarese, domenica 22 febbraio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del litorale romano: la 40ª edizione del Carnevale di Fregene. L’appuntamento è fissato per le ore 14.00 con partenza da Viale Castellammare (angolo Via Cattolica). Il corteo mascherato attraverserà le vie della località balneare per concludersi alla suggestiva Rotonda del Lungomare di Fregene, trasformando il centro in un’esplosione di colori, musica e allegria. Quarant’anni di storia rappresentano un traguardo importante per una manifestazione che nel tempo è diventata un simbolo identitario per la comunità locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

A Palmi dal 12 al 22 febbraio torna l'Ottava di Carnevale della Piana: al via la 42ª edizioneA Palmi, dal 12 al 22 febbraio 2026, si svolgerà la 42ª edizione dell'Ottava di Carnevale della Piana.

Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza, grande festa a CarpiIl Carnevale in Piazza a Carpi torna domenica 1 febbraio, offrendo un evento dedicato a bambini e famiglie.

