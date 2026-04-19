Foggia sfida salvezza al Monopoli | serve il miracolo per restare in C
Stasera il Foggia affronta il Monopoli allo stadio Veneziani in una partita fondamentale per la permanenza in Serie C. La sfida riguarda direttamente le possibilità di salvezza della squadra pugliese, che si gioca molto in questa occasione. La squadra ospite cerca di ottenere un risultato positivo per mantenere aperte le speranze di rimanere nel campionato, in un match che potrebbe decidere molte delle sorti future.
Il Foggia si appresta a vivere una serata decisiva per la propria sopravvivenza sportiva, affrontando il Monopoli allo stadio Veneziani in una sfida che condiziona pesantemente le sorti della stagione. La squadra di Pazienza deve imperativamente conquistare tre punti per allontanare il rischio di un crollo che porterebbe i rossoneri nella Serie D, considerando che l’ultima partita stagionale vedrà i satanelli ospitare la Salernitana nello Zac. Un equilibrio precario tra numeri e orgoglio. Sebbene i calcoli matematici suggeriscano che questa non rappresenti l’ultima occasione per salvarsi, l’importanza psicologica del confronto con il Monopoli è enorme.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Leggo che @GiorgiaMeloni sarebbe irritata con Giuseppina Di Foggia da lei insediata tre anni fa a capo di Terna perché, avendola oggi designata presidente dell'Eni, la patriota non intende rinunciare alla buonuscita di 7,3 milioni. Suvvia, credeva fosse una d x.com