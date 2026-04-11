Il Siviglia si prepara ad affrontare una partita importante contro l’Atletico Madrid nel campionato spagnolo. L’incontro si terrà questa sera, sabato 11 aprile 2026, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. La squadra ha bisogno di punti per evitare la retrocessione e si gioca molto in questa sfida. L’Atletico arriva con l’obiettivo di consolidare il suo piazzamento in classifica.

Il Siviglia affronta una sfida decisiva per la propria sopravvienza in Liga stasera, sabato 11 aprile 2026, ospitando l’Atletico Madrid nel Ramón Sánchez-Pizjuán. Con sole otto giornate rimaste al termine del campionato, i padroni di casa si trovano in una posizione estremamente delicata, a ridosso della zona retrocessione, dopo aver accumulato tre sconfitte consecutive. L’obiettivo è ottenere almeno un punto per interrompere un digiuno che dura da agosto 2023, quando un pareggio per 1-1 con reti di Correa e Mir aveva dato un barlume di speranza. L’incubo statistico andaluso contro il blocco madrileno. Per i tifosi del Siviglia, l’incontro odierno assume contorni quasi psicologici, data la difficoltà cronica nel trovare la via del successo contro i rivali dell’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siviglia, lotta salvezza o incubo: serve il miracolo contro l’Atletico

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