Foggia è l' ora della verità | col Monopoli c' è in ballo il futuro

Stasera al ‘Veneziani’ di Monopoli si gioca una partita decisiva per il campionato del Foggia, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica. La sfida coinvolge anche la Salernitana, che disputerà l’ultimo incontro in casa contro gli avversari foggiani. La partita rappresenta un momento importante per il futuro della squadra, anche se l’aritmetica lascia ancora qualche margine di speranza.

L'aritmetica dice che non sarà l'ultima chiamata. Ma è innegabile che dalla sfida di questa sera al ‘Veneziani’ di Monopoli, passa un pezzo enorme del futuro del Foggia e non solo perché l'ultimo atto allo ‘Zac’ vedrà i satanelli fronteggiare la pur sempre quotata Salernitana. Sprecata malamente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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