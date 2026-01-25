Tutte le verità sulla famiglia Sartori vengono rivelate. Ora è il momento di guardare avanti e lasciar spazio al futuro. Questa sera, alle 21.30 su Rai 1, si conclude

S tasera alle 21.30 su Rai 1 si conclude Prima di noi, la serie di Daniele Luchetti che racconta la saga della famiglia Sartori. Un viaggio iniziato durante la prima guerra mondiale e che attraversato sessant’anni di storia d’Italia e tre generazioni. Ora siamo nel 1975, Luigi viene a sapere che Renzo è suo padre e che Eloisa è la cugina. La reazione del medico è di scappare il più lontano possibile perché non può più sposare la donna che ama. Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › Nella quarta puntata di “Prima di noi” si affacciano gli anni ’70 e la nuova generazioni dei Sartori Marta e Libero si sposano, forse troppo presto, e hanno una figlia, Nadia (un tenero omaggio alla nonna). 🔗 Leggi su Iodonna.it

Tutte le verità della famiglia Sartori vengono al pettine. Ora è il momento di fare spazio al futuro

Leggi anche: La famiglia Sartori è al centro della nuova serie di Daniele Luchetti

