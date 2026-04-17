Simoncelli e Galbiati a Lecco | quando la perdita di un figlio diventa una speranza per gli altri

Giovedì sera, l’auditorium della camera di commercio di Lecco ha accolto un pubblico numeroso per un evento con Paolo Simoncelli e Marco Galbiati. L’incontro ha attirato molte persone interessate a conoscere le storie di due individui che hanno deciso di trasformare la perdita di un figlio in un gesto di speranza per gli altri. La serata ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti di associazioni locali.

Giovedì sera l'auditorium della camera di commercio di Lecco era pieno per l'incontro con Paolo Simoncelli e Marco Galbiati. L'evento, promosso dall'associazione Libertà Protagonista e dal ristorante Il Porticciolo, ha raccolto la testimonianza di due padri che hanno trasformato la perdita di un.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Paolo Simoncelli e Marco Galbiati: quando la perdita di un figlio si trasforma in impegno civile; Dal dolore nasce la gioia: le storie di Marco Galbiati e Paolo Simoncelli; Simoncelli e Galbiati a Lecco: testimonianze per educare i giovani alla responsabilità; Il 16 aprile Simoncelli e Galbiati: superare il dolore della perdita di un figlio.

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