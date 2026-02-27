Flavio Cobolli soddisfatto | Vincere quando non si esprime il proprio miglior tennis è importante

Nel torneo di Acapulco, un giovane tennista italiano ha raggiunto le semifinali, confermando un buon stato di forma. Dopo aver superato un avversario cinese in due set, ha dimostrato di saper gestire le partite anche quando il livello di gioco non è al massimo. La sua presenza tra i migliori promette un ulteriore passo avanti nel percorso professionale.

Ad Acapulco Flavio Cobolli non rallenta la corsa e si prende un posto in semifinale. Il 23enne romano ha superato il cinese Wu Yibing con il punteggio di 7-6(4), 6-1, restando in piena corsa per quello che sarebbe il terzo titolo ATP della sua giovane carriera. Arrivato in Messico sull’onda lunga della semifinale conquistata al torneo di Delray Beach Open, Cobolli sta confermando il suo tennis. Attualmente numero 20 del ranking e miglior classificato tra i giocatori ancora in tabellone ad Acapulco, l’azzurro centra così il secondo penultimo atto consecutivo, segnale di continuità e maturità crescente. Il successo contro Wu non è stato privo di ostacoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

