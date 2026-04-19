Cobolli cade sul più bello | a Monaco trionfa Shelton Poi scherza | Ho chiamato la mia ragazza ma avendo perso forse era meglio di no

Durante la finale di Monaco di Baviera, il tennista italiano si è arreso all'avversario statunitense, che si è imposto con il punteggio finale. Cobolli, apparso affaticato e con poche energie, ha concluso la partita con una battuta sul fatto di aver chiamato la sua ragazza, commentando che forse era meglio di no dopo aver perso. La finale si è conclusa con la vittoria di Shelton, mentre Cobolli ha chiuso la sua prestazione.

Un Flavio Cobolli stanco, con poche energie fisiche residue, cade in finale contro Ben Shelton a Monaco di Baviera. 6-2, 7-5 il finale in un’ora e mezza di partita dai due volti: male, malissimo nel primo set il tennista romano, bene nel secondo ma non basta. A trionfare è il collega americano, che vince il suo secondo titolo del 2026 dopo quello di Dallas, il quinto complessivo in carriera, il secondo su terra rossa. Finisce sul più bello così l’avventura tedesca di Cobolli, che dopo aver battuto Alexander Zverev in un match giocato quasi alla perfezione, cade in finale contro l’avversario statunitense. Da lunedì sarà numero 13 del mondo: eguagliato il suo best ranking.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cobolli cade sul più bello: a Monaco trionfa Shelton. Poi scherza: “Ho chiamato la mia ragazza, ma avendo perso forse era meglio di no” Notizie correlate Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia Blockx-Shelton, poi toccherà all’azzurro Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»«Se a Roma avessi sposato la mia amica Michela, le cose sarebbero andate diversamente», spiega. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cobolli da urlo: batte Zverev in due set (6-3, 6-3) e vola in finale all'Atp di Monaco di Baviera; Cobolli, successo da sogno contro Zverev e lacrime per il piccolo Mattia: la dedica dell'azzurro; Cobolli batte Zverev, numero 3 al mondo, e scoppia in lacrime; Flavio Cobolli è super a Monaco! Schianta Alexander Zverev e vola in finale sulla terra tedesca. Flavio Cobolli cade sotto i colpi di Ben Shelton in finale all’ATP 500 di MonacoFlavio Cobolli si arrende soltanto in finale all’ATP 500 di Monaco, sconfitto da una versione quanto mai convincente di Ben Shelton. L’americano si impone con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e ... tennisitaliano.it DIRETTA | Cobolli Shelton (risultato finale 2-6 5-7): Atp Monaco 2026 allo statunitense! (oggi 19 aprile)Diretta Cobolli Shelton streaming video tv, oggi domenica 19 aprile: orario e risultato live della finale del torneo Atp Monaco di Baviera 2026. ilsussidiario.net Niente da fare per Matteo che cade contro Fonseca, dopo le sconfitte di ieri di Cobolli e Musetti. Oggi Jannik in campo dopo Zverev ( supertennistv) #lesinnersgirls #rolexmontecarlomasters facebook