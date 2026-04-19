Flavio Cobolli si infrange contro la potenza di Shelton e si arrende in finale a Monaco

Nel torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli si è confrontato con Ben Shelton nella finale. Dopo aver disputato l'intera partita, Cobolli ha ceduto il passo al suo avversario. La sfida si è conclusa con la vittoria di Shelton, che ha prevalso sulla distanza di tre set. La partita si è svolta sul campo di Monaco di Baviera, davanti a un pubblico presente per seguire l'evento.

Flavio Cobolli si arrende alla potenza di Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca si impone il numero 6 del ranking mondiale con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 31 minuti di gioco. Un match in cui Cobolli ha mostrato scarsa lucidità nei momenti chiave, pagando anche dal punto di vista delle energie, sia fisiche sia mentali. Lo statunitense, invece, è apparso più brillante e capace di sfruttare al meglio le risorse a disposizione. Per Shelton si tratta del quinto titolo nel circuito maggiore, il secondo del 2026. Per il 24enne capitolino, comunque, si conclude una gran settimana e da domani sarà n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli si infrange contro la potenza di Shelton e si arrende in finale a Monaco Notizie correlate Cobolli si arrende in finale a Monaco: Shelton vince il BMW OpenL’azzurro cede in due set allo statunitense: resta un ottimo percorso fino all’ultimo atto. ATP Monaco 2026, Zverev sfiderà Cobolli in semifinale, Fonseca si arrende a SheltonDefinito il quadro dei qualificati alle semifinali dell’ATP500 di Monaco di Baviera. Aggiornamenti e dibattiti Flavio Cobolli si infrange contro la potenza di Shelton e si arrende in finale a MonacoFlavio Cobolli si arrende alla potenza di Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca si impone il numero 6 del ranking mondiale con il punteggio di 6-2 7-5 ... oasport.it Flavio Cobolli punta in alto: Posso giocarmela con tutti sulla terra. Sono carico per la finaleFlavio Cobolli prosegue la sua settimana da sogno e si toglie la soddisfazione di rifilare un duplice 6-3 ad Alexander Zverev, staccando il pass per la ... oasport.it