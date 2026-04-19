Cobolli si arrende in finale a Monaco | Shelton vince il BMW Open

Al BMW Open di Monaco di Baviera, il giocatore italiano si è arreso in finale dopo aver perso in due set contro lo statunitense. Il percorso del tennista italiano si è concluso alla partita decisiva, dopo aver raggiunto la fase finale del torneo. La finale si è disputata nello stadio di Monaco, con il vincitore statunitense che ha conquistato il titolo.

L’azzurro cede in due set allo statunitense: resta un ottimo percorso fino all’ultimo atto. Si ferma in finale il cammino di Flavio Cobolli al BMW Open di Monaco di Baviera. Il tennista romano è stato sconfitto oggi, domenica 19 aprile, dallo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Shelton, numero 6 del ranking mondiale e seconda testa di serie del tabellone, ha indirizzato subito il match grazie a due break consecutivi nel primo set, chiuso sul 6-2.🔗 Leggi su Sportface.it

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