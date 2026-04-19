Flavio Cobolli batte Zverev e scoppia in lacrime la dedica è per l' amico di 13 anni morto a Roma

Da romatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha superato Alexander Zverev con un punteggio di 6-3, 6-3, assicurandosi un posto in finale. Al termine del match, il giocatore ha mostrato emozioni intense, con il volto nascosto dall’asciugamano e un braccio teso verso il cielo. La vittoria è stata dedicata a un amico deceduto a Roma 13 anni fa.

Un braccio teso verso il cielo e il volto affondato nell'asciugamano per nascondere il pianto. Flavio Cobolli ha centrato l'impresa più importante della sua carriera sulla terra rossa di Monaco di Baviera, battendo Alexander Zverev (6-3, 6-3) e conquistando la finale del torneo ATP 250. Ma il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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