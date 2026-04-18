Cobolli ha sconfitto Zverev, numero tre al mondo, in una partita che si è conclusa con lacrime di emozione sul suo volto. Con questa vittoria, il giocatore italiano si è qualificato per la semifinale a Monaco e ha raggiunto la finale del torneo. La sfida tra i due ha attirato l’attenzione degli appassionati, e il risultato ha rappresentato un colpo sorprendente nel circuito.

Vittoria assurda per Cobolli che conquista la semifinale a Monaco e vola in finale, dopo aver battuto Zverev. La dedica in lacrime al 13enne suicida Una grande partita perFlavio Cobolli chenon solo ha conquistato la semifinale assicurandosi la finale alle Atp 500 di Monaco, ma soprattutto ha battuto il numero del 3 del ranking,Zverev. Il romano lo ha annientato con un 6-3 6-3 in poco più di un’ora, al termine del match è scoppiato in lacrime, quasi incredulo del miracolo compiuto. Cobolliha giocato questa semifinale con coraggio e lucidità, imponendosi fin dall’inizio, non lasciando spazio all’avversario, nonostante sia il numero 3 al mondo. Decisiva anche la gestione del momento più delicato del match.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cobolli batte Zverev, numero 3 al mondo, e scoppia in lacrime

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