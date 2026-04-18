Cobolli in finale a Monaco lacrime per l’amico morto a 13 anni a Roma

A Monaco, un giovane atleta ha raggiunto la finale, mentre a Roma si piange la morte di un ragazzo di 13 anni. Tra emozioni contrastanti, si sono vissuti momenti di gioia e di dolore, con lacrime di commozione che hanno attraversato entrambe le città. La vittoria e la perdita si sono incrociate in un giorno che resterà impresso nei ricordi di chi ha assistito a queste vicende.

Monaco, 18 aprile 2026 – Dove la gioia di una vittoria si mischia col dolore di un amico perduto c’è un pianto liberatorio. Oggi in campo, contro Alexander Zverev all’Atp 500 di Monaco di Baviera si è visto forse il Flavio Cobolli migliore di sempre, spinto dal talento e dal carattere che da sempre sono la sua cifra. Una vittoria schiacciante (6-3, 6-2) quella sul tedesco che regala la finale a Flavio, chiusa dalle lacrime e da un pianto composto nel bianco dell’asciugamano. La dedica al tredicenne morto. Poco dopo l’azzurro spiegato che il pianto finale era legato alla scomparsa di un amico: " Aveva solo 13 anni, se n'è andato troppo presto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cobolli in finale a Monaco, lacrime per l’amico morto a 13 anni a Roma Cobolli batte Zverev e scoppia in lacrime per l’amico di 13 anni morto qualche giorno fa Notizie correlate Atp Monaco, Cobolli scatenato contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieriStraordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open»,... Atp Monaco, Cobolli super anche contro Zverev: 2-0 e finale. Poi le lacrime per l'amico 13enne scomparso ieriStraordinario Flavio Cobolli che manda al tappeto il campione uscente Alexander Zverev in due set e conquista un posto nella finale del «Bmw Open»,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cobolli-Zverev LIVE sabato alle 13.30 su Sky; Cobolli vince, Darderi no: niente derby a Monaco di Baviera; Cobolli batte Zverev e va in finale a Monaco di Baviera; Cobolli-Zverev vale la finale: quando e dove vederla. Cobolli batte Zverev e vola in finale a Monaco, poi le lacrime per il piccolo Mattia: E’ per luiFlavio Cobolli ha vinto contro Alexander Zverev in 2 set (6-3, 6-3) conquistando la finale dell'ATP 500 di Monaco in programma domenica 19 aprile ... fanpage.it Cobolli, che sorpresa a Monaco Batte Zverev ed è in finalePer il romano prima vittoria contro un giocatore nella top ten. Affronterà il vincitore della sfida tra l'americano Shelton (favorito) e il ceko Molcan. A fine partita è scoppiato in lacrime per la mo ... panorama.it #Cobolli, impresa e shock: batte #Zverev, poi la dedica in lacrime: "Questa vittoria è solo per te" x.com Una vittoria dal peso speciale per Flavio Cobolli, che a Monaco di Baviera ha superato Alexander Zverev conquistando la prima affermazione in carriera contro un Top 5. Ma dietro al successo, c’è una storia carica di emozione e dolore. Il tennista azzurro ha g facebook