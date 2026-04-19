Flashmob di Fratelli d’Italia | É allarme sicurezza

Ieri pomeriggio in piazza Trento e Trieste si è svolto un flashmob organizzato da Fratelli d’Italia, con un presidio pubblico. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti politici, tra cui un assessore locale. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di interventi più incisivi in materia di sicurezza. La piazza si è riempita di cittadini e sostenitori che hanno espresso le proprie preoccupazioni attraverso cartelli e interventi.

In piazza Trento e Trieste con un presidio. Ieri pomeriggio l’assessore Antonio Lamiranda e gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno organizzato un flashmob per sensibilizzare con i residenti e i commercianti, vittime di questa situazione, ma anche per chiedere al Prefetto misure più forti, dopo il "no" al presidio fisso delle forze dell’ordine e al raddoppio dei militari dell’esercito. "Come amministrazione, abbiamo e stiamo facendo la nostra parte. Serve il sostegno anche delle altre istituzioni in questa che ormai è, a tutti gli effetti, un’emergenza e non più una criticità ordinaria". In un volantino che è stato distribuito, il lavoro della polizia locale da gennaio 2025 a oggi: oltre 9.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Flashmob di Fratelli d’Italia: "É allarme sicurezza" Notizie correlate Allarme sicurezza a Castel San Giorgio: la nota del Gruppo consiliare Fratelli d’ItaliaIn relazione alle recenti comunicazioni divulgate dalla Sindaca Lanzara sul tema della sicurezza, il Gruppo consiliare Fratelli d’Italia ritiene... Roma, rientrato l’allarme bomba nella sede di Fratelli d’ItaliaDopo l’allarme bomba nella sede della Lega a Milano, arriva un’altra segnalazione, stavolta a Roma, nel quartier generale di Fratelli d’Italia in via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Meloni riceve Rama. Flash mob di protesta; Flashmob di Fratelli d’Italia: É allarme sicurezza; Eur, protesta contro la ciclabile di via dell’Aeronautica: flash mob di Fratelli d’Italia; Fratelli d’Italia in piazza per il Parco Totò - Radio Studio90 Italia. Flashmob di Fratelli d’Italia: É allarme sicurezzaIn piazza Trento e Trieste con un presidio. Ieri pomeriggio l’assessore Antonio Lamiranda e gli esponenti di Fratelli ... ilgiorno.it Cannabis light in libreria, flash mob di protesta di Fratelli d’Italia alla Feltrinelli a RomaLe immagini del flash mob ‘Droga spacciata per cultura’ organizzato da Fratelli d’Italia, davanti alla libreria Feltrinelli presso la Galleria Alberto Sordi – per protestare contro l’iniziativa di ... affaritaliani.it Musica e Tv 2.0. Serena Brancale · AL MIO PAESE. #SerenaBrancale, #DELIA e #Levante hanno sorpreso Roma con #flashmob che ha coinvolto gli studenti della NABA La colonna sonora Il nuovo singolo #ALMIOPAESE, dedicato a chi vive fuori sede e - facebook.com facebook