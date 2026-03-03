Roma rientrato l’allarme bomba nella sede di Fratelli d’Italia

A Roma, nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, è stato segnalato un allarme bomba. L’intervento si è concluso con la verifica che non sono stati trovati ordigni. L’allarme è arrivato dopo un episodio simile verificatosi a Milano, presso la sede della Lega. La polizia ha gestito le operazioni di sicurezza e ha effettuato i controlli del caso.

Dopo l'allarme bomba nella sede della Lega a Milano, arriva un'altra segnalazione, stavolta a Roma, nel quartier generale di Fratelli d'Italia in via della Scrofa. Anche in questo caso, però, si è trattato di un falso allarme, come confermato dopo l'intervento della polizia. Gli agenti hanno monitorato, insieme ai cani molecolari, gli uffici della Fondazione An e la redazione del giornale Secolo d'Italia, che si trova nello stesso edificio. I locali sono stati evacuati per circa mezz'ora e durante le operazioni sono state chiusi via della Scrofa e vicolo della Vaccarella. Settimana scorsa, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nella sede milanese della Lega, in via Bellerio.