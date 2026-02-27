Football americano riparte il campionato delle Aquile Ferrara con la sfida ai Warriors Bologna

Il campionato di football americano 2026 delle Aquile Ferrara è iniziato con la partita contro i Warriors Bologna. La società ha presentato obiettivi e prospettive sportive in un incontro a cui hanno partecipato l'assessore comunale, il general manager e altri rappresentanti. L'evento ha coinvolto anche sponsor e istituzioni, sottolineando l'importanza della collaborazione tra le parti.

Campionato 2026 delle Aquile Ferrara al via. Obiettivi, prospettive sportive e collaborazione tra la società, istituzioni e sponsor sono stati illustrati alla presenza dell'assessore comunale Francesco Carità, del general manager e referente organizzativo dell'evento Raffaello Pellegrini.