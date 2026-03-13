Il terzo complice dell’omicidio Muttoni è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per il suo ruolo nella rapina

Un uomo di 22 anni è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione per aver partecipato a una rapina che ha portato all’omicidio di un uomo a Valbrembo, in provincia di Bergamo, lo scorso 7 marzo. La sentenza riguarda il terzo complice coinvolto nell’episodio, che ora è stato riconosciuto responsabile di concorso in rapina aggravata.

Alessandro Alfì, 22 anni, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi per concorso in rapina aggravata ai danni di Luciano Muttoni, ucciso a Valbrembo (Bergamo) lo scorso 7 marzo. Il 22enne è stato condannato anche per un’altra rapina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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