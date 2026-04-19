Un uomo di 36 anni, di origine marocchina, è stato condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di carcere per aver causato la morte di un anziano in seguito a uno scontro fisico. Il fatto si è verificato in una strada della città, dove l’uomo ha provocato la caduta dell’anziano, che poi è deceduto. La sentenza è stata emessa dal tribunale locale dopo il processo.

Un uomo di 36 anni, originario del Marocco, è stato condannato a 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione per l’omicidio preterintenzionale di Andrea Prota. Il provvedimento, emesso con il rito abbreviato che ha comportato una riduzione della pena di un terzo, chiude il capitolo giudiziario relativo all’aggressione avvenuta il 10 ottobre 2023 in via del Sansovino, a Firenze, dove il settantacinquenne perse la vita dopo essere caduto a terra a causa di un violento scontro fisico. La dinamica dell’aggressione in via del Sansovino. Il tragico evento si è consumato mentre l’anziano stava rientrando verso casa dopo aver effettuato gli acquisti presso un supermercato locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, 12 anni per l’uomo che uccise l’anziano dopo lo sgambetto

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