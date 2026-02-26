Un uomo di 50 anni è stato fermato a Parma in relazione a un omicidio avvenuto in Burundi nel 2014, che ha coinvolto tre suore italiane. L’arresto arriva a distanza di oltre un decennio dai fatti e rappresenta un passo importante nelle indagini. Le autorità italiane hanno notificato il provvedimento, continuando a seguire le piste legate a quell’episodio.

L'uomo finito in carcere si chiama Guillaume Harushimana e, stando a quanto disposto dal gip che ha accolto le richieste della procura, è coinvolto nell'assassinio di suor Olga Raschietti, 83 anni, suor Lucia Pulici, 75, e suor Bernardetta Boggian, 79, religiose italiane appartenenti all'ordine delle Saveriane. I delitti avvennero nella sede della missione, nel quartiere Kamenge di Bujumbura. Le prime due suore furono aggredite e uccise nel pomeriggio del 7 settembre 2014, colpite con un oggetto contundente e sgozzate. La terza religiosa, assente al momento del primo assalto, venne invece assassinata la notte successiva: il suo corpo fu ritrovato decapitato, con la testa appoggiata accanto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tre suore italiane uccise in Burundi, arrestato a Parma un uomo dopo 12 anni

