Suore uccise in Burundi dopo 12 anni arrestato un uomo a Parma | l’arresto scattato dopo un libro inchiesta
A dodici anni dal triplice omicidio delle suore Olga Raschietti, Lucia Pulici e Bernardetta Boggian, un uomo è stato accusato di aver pianificato i delitti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Parma, arrestato un 50enne per le tre suore uccise in Burundi nel 2014Suor Olga Raschietti, suor Lucia Pulici e suor Bernardetta Boggian vennero aggredite nel corso di due diversi assalti alla loro missione in meno di...
Investì e uccise un uomo dopo una lite a Cagliari: arrestato a Berlino dopo 5 anni di latitanzaNel 2021, dopo una lite con un connazionale nigeriano durante una festa di matrimonio, Osazee Igbinoghodua lo investì con l'auto e lo uccise.
Discussioni sull' argomento Missionarie saveriane uccise in Burundi nel 2014: arrestato un 50enne africano a Parma; Missionarie saveriane uccise in Burundi nel 2014: arresto un 50enne africano a Parma.
Un arresto a Parma per le tre suore uccise in Burundi nel 2014I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo coinvolto nell'uccisione delle tre missionarie saveriane italiane, brutalmente assassinate in Burundi tra il 7 e l'8 settembre 2014 a Bujumbura. (ANSA) ... ansa.it
Suore uccise in Burundi, arrestato un uomo a ParmaHarushimana Guillaume, 50enne proprio originario del Burundi, è accusato del triplice omicidio avvenuto nel 2014 ... avvenire.it
