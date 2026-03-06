Fipili cede viadotto mobile Livorno | viabilità deviata sul ponte Mogadiscio Ecco quando riapre

Durante una manovra di apertura per far passare un'imbarcazione nel canale dei Navicelli, il viadotto mobile sulla Fipili a Livorno si è rotto. Di conseguenza, la viabilità è stata deviata sul ponte Mogadiscio. Le autorità stanno valutando i tempi di riapertura, mentre il traffico sulla strada è stato temporaneamente modificato. Nessun’altra informazione sulla durata dei lavori o sulle cause dell’incidente.

La Città Metropolitana di Firenze, ente proprietario della Fipili e Avr, gestore della manutenzione, fanno sapere in serata attraverso una nota che la riapertura del ponte è prevista per martedì mattina, 11 marzo: “Il traffico veicolare risulta regolarmente garantito e confluisce attualmente sul Ponte Mogadiscio. Le operazioni di imbarco e sbarco sono assicurate”. Per quanto riguarda il ripristino del ponte, invece, dovrebbe essere “restituito alla viabilità martedì mattina” mentre intanto il collegamento tra la superstrada quattro corsie FiPiLi e il porto di Livorno rimarrà comunque garantito dall’adiacente ponte mobile di via Mogadiscio. E’ stato hanno avviato un iter di progettazione ed esecuzione lavori per il ripristino dei sistemi di appoggio danneggiati”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

