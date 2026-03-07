Fipili ponte mobile crollato a Livorno | a lavoro tre grandi gru per ripristinare in fretta la viabilità

Il 7 marzo 2026, tecnici e operai sono intervenuti sul tratto finale della Fipili a Livorno dopo il crollo di un ponte mobile. Tre grandi gru sono state posizionate per facilitare le operazioni di ripristino e riparazione. Il crollo ha causato l’interruzione della viabilità sulla strada, che collega Livorno a altre zone della regione. I lavori sono ancora in corso per riaprire il traffico il prima possibile.

Durante il sollevamento, per un probabile cedimento strutturale di un pistone, il ponte è fuoriuscito dalle guide disallineandosi dalla carreggiata. Squadre di operai stanno lavorando sulle cerniere danneggiate per poter effettuare il successivo sollevamento della carreggiata della sezione mobile e il suo riposizionamento in sede. Il ponte dovrebbe essere restituito alla viabilità martedì mattina, 11 marzo.