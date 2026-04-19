Fiori d' arancio nei The Jackal | Aurora ha detto ' sì' al suo Simone

Aurora Leone, membro del gruppo comico The Jackal, ha annunciato su Instagram il suo matrimonio con Simone Ruzzo, cofondatore della stessa formazione. La notizia è stata condivisa in occasione del compleanno di Ruzzo, che ha compiuto 38 anni. L’annuncio ha attirato l’attenzione dei follower e dei fan della coppia, che hanno appreso la notizia attraverso il post pubblicato sulla pagina social di Aurora Leone.

Fiori d’arancio nei The Jackal. La casertana Aurora Leone e Simone Ruzzo si sposano. Ad annunciarlo è stata la stessa Aurora in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram in occasione dei 38 anni di Simone, cofondatore dei The Jackal.“Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Aurora Leone dei The Jackal si sposa: chi è il futuro marito Simone Ruzzo"Mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano" così Aurora Leone dei The Jackal svela la proposta di matrimonio ricevuta dal... Leggi anche: Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà “sì” a Simone Ruzzo Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa; Aurora Leone dei The Jackal si sposa l’annuncio a sorpresa. Fiori d'arancio nei The Jackal: Aurora ha detto 'sì' al suo SimoneFiori d’arancio nei The Jackal. La casertana Aurora Leone e Simone Ruzzo si sposano. Ad annunciarlo è stata la stessa Aurora in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram in occasione dei 38 anni ... casertanews.it Aurora Leone dei The Jackal si sposa: l'annuncio a sorpresa e la simpatica reazione dei colleghiLa comica dei The Jackal ha annunciato le nozze a sorpresa con Simone Ruzzo: la notizia del lieto evento ha suscitato entusiasmo tra i fan ... libero.it Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve facebook Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve x.com