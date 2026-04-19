Aurora Leone dei The Jackal si sposa | chi è il futuro marito Simone Ruzzo

Aurora Leone, membro del gruppo comico The Jackal, ha annunciato il suo matrimonio con Simone Ruzzo. La proposta di matrimonio è stata fatta durante una serata in cui Leone aveva un gin tonic in mano. Ruzzo, che è il compagno dell'artista, ha fatto la proposta in modo pubblico e diretto. L'annuncio è stato condiviso attraverso un articolo pubblicato sulla testata Il Difforme.

"Mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano" così Aurora Leone dei The Jackal svela la proposta di matrimonio ricevuta dal compagno Simone Ruzzo Aurora Leone, attrice e comica del collettivo The Jackal, è pronta a dire sì.L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove la performer ha condiviso un messaggio affettuoso dedicato al compagnoSimone Ruzzo, rivelando così laproposta di matrimonio. Nel post, pubblicatoin occasione del compleanno di Ruzzo,Aurora Leoneha raccontato alcuni momenti della loro relazione con il tono ironico che la contraddistingue. “Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aurora Leone dei The Jackal si sposa: chi è il futuro marito Simone Ruzzo Notizie correlate Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora LeoneDietro il successo dei The Jackal c’è anche lui, spesso lontano dai riflettori più rumorosi ma centrale nella costruzione di uno dei progetti... Leggi anche: Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà “sì” a Simone Ruzzo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio a sorpresa; Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone; Francesco Paolantoni indica i The Jackal conduttori al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile; Opera Boat, omaggio a Mozart sul lago di Bolsena. Annuncio social per Aurora Leone, il volto femminile dei the Jackal dirà sì a Simone RuzzoAnnuncio social per Aurora Leone. La comica napoletana dei the Jackal in un post Instagram parla delle sue nozze. Piove subito una pioggia di auguri da fan e colleghi.Per Aurora e Simone Ruzzo, storic ... 361magazine.com Aurora Leone dei The Jackal si sposa (e lo annuncia sui social): il matrimonio con Simone RuzzoAurora Leone dei The Jackal si sposa. E ad annunciarlo è proprio lei stessa, la comica campana 26enne, con un tenerissimo messaggio social. Su Instagram sabato 18 marzo ha fatto gli auguri di complean ... vanityfair.it Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve - facebook.com facebook Attraverso un post sui suoi social, Aurora Leone, attrice del gruppo comico “The Jackal”, rende nota la sua relazione col collega Simone Ruzzo. Nella didascalia Leone cita alcune delle proposte ricevute da Simone nel tempo, tra cui “svegliarsi presto per ve x.com