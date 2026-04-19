Finto carabiniere rapina 8.100 euro a un anziano | arrestato il ladro

Da ameve.eu 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato ad Azzano San Paolo dai carabinieri di Bergamo, accusato di aver sottratto 8.100 euro a un anziano. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato, dopo che il ragazzo aveva rapinato il denaro. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali complici e altri episodi simili.

I carabinieri della compagnia di Bergamo hanno arrestato in flagranza un ventenne ad Azzano San Paolo, accusato di aver sottratto 8.100 euro a un ottantaduenne attraverso una sofisticata messinscena. L’operazione è scattata dopo che i militari, pattugliando le zone del centro in abiti civili, hanno notato un giovane che si muoveva senza una meta precisa e utilizzava il telefono con insistenza. Il monitoraggio dei militari ha permesso di seguire l’individuo, che è stato entrare in una abitazione per circa quindici minuti prima di riemergere. In quel lasso di tempo, la polizia territoriale ha potuto accertare il raggiro subito dall’anziano cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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