Nel torneo ATP 500 di Monaco, sul campo in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club, l'avventura di Flavio Cobolli si conclude con la sconfitta in finale contro l'americano Shelton. L'evento, con un montepremi totale di 2.561.110 euro, ha visto l’azzurro arrivare fino alla fase conclusiva, ma è stato sconfitto in due set dall’avversario. La finale si è giocata sui campi tedeschi e ha visto il trionfo di Shelton.

AGI - La positiva avventura di Flavio Cobolli nel " BMW Open ", l' Atp 500 con 2.561.110 euro di montepremi totale andato in scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, finisce con la resa dell'azzurro all'americano. Dopo la bella vittoria di ieri in semifinale, contro Alexander Zverev, il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, si è fermato nell'ultimo atto del torneo di fronte allo statunitense Ben Shelton, numero 6 del ranking Atp e seconda testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-2 7-5. Prima vittoria di Shelton sulla terra rossa. Cobolli è apparso meno "carico" rispetto al giorno precedente; in grande spolvero invece l'avversario odierno.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Finisce in finale a Monaco il sogno di Cobolli, Shelton vince in 2 set

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