Nel torneo ATP 500 di Monaco, Flavio Cobolli si ferma in finale dopo aver affrontato lo statunitense Shelton, che si impone con il punteggio di 6-2 7-5. Per il tennista romano si tratta del miglior piazzamento in carriera, passando al 13º posto del ranking mondiale. La competizione, conclusa con la vittoria di Shelton, ha visto Cobolli arrivare fino alla finale dopo aver superato diversi avversari lungo il percorso.

Lo statunitense si impone per 6-2 7-5; best ranking per il romano, che diventa 13 del mondo ROMA - Termina in finale la positiva avventura di Flavio Cobolli nel "BMW Open", l'Atp 500 con 2.561.110 euro di montepremi totale andato in scena sui campi in terra rossa dell'Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. Dopo la bella vittoria di ieri in semifinale, contro Alexander Zverev, il 23enne romano, numero 16 del mondo e quarto favorito del seeding, si è arreso nell'ultimo atto del torneo di fronte allo statunitense Ben Shelton, numero 6 del ranking Atp e seconda testa di serie del tabellone, col punteggio di 6-2 7-5. Cobolli è apparso meno "carico" rispetto al giorno precedente; in grande spolvero invece l'avversario odierno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cobolli ko in finale a Monaco, vince Shelton in due set

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Una raccolta di contenuti

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Noooo Flavio ma cosa dici Affrontare una sconfitta, lo stai facendo nel modo giusto #cobolli #atpmonaco #flaviocobolli - facebook.com facebook