Il caso di Romelu Lukaku si conclude con il suo ritorno a Napoli, previsto per domani. Il calciatore belga sarà presente a Castel Volturno, dove si attendono eventuali provvedimenti da parte delle autorità o della società. La sua presenza segnerà la fine di una vicenda che ha tenuto banco nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui dettagli delle decisioni prese.

Domani atteso il rientro di Romelu Lukaku dal Belgio. Il calciatore, contro il parere della società partenopea, è rimasto in patria per curare un problema fisico. “Romelu Lukaku è atteso domani al centro sportivo di Castel Volturno. Dopo un mese di lavoro personalizzato in Belgio, Big Rom ha preannunciato il rientro al club attraverso il suo agente Federico Pastorello. L’uomo che insieme con il ds Manna ha gestito con discrezione la vicenda sin dalla sosta di marzo. Un caso spinoso nato dopo la rinuncia di Romelu alla tournée con la nazionale belga negli Stati Uniti per sfidare Usa e Messico in amichevole. Fu lui stesso a spiegare attraverso i social di aver deciso di non partecipare per un problema all’ileopsoas.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Finisce il caso Lukaku: il belga domani sarà a Napoli

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