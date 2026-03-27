Lukaku sarà messo fuori rosa se non rientra a Napoli | il club azzurro dà un ultimatum al belga

Il club azzurro ha comunicato che Romelu Lukaku sarà escluso dalla rosa se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì. La decisione è stata presa in seguito alla mancata presenza del calciatore per l’allenamento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui motivi di questa scelta. La situazione rimane in attesa di sviluppi.

Il Napoli ha deciso di mettere fuori rosa Romelu Lukaku nel caso in cui non si dovesse presentare a Castel Volturno entro martedì. Il giocatore sarà certamente multato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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