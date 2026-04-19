Finisce fuori strada per evitare un cinghiale | FOTO

Una ragazza ha perso il controllo della vettura mentre cercava di evitare un cinghiale sulla strada provinciale. La Citroen C1 ha sbandato e finito fuori strada in una cunetta, senza coinvolgimenti di altri veicoli o feriti confermati. L'incidente si è verificato ad Alife, lungo la Sp69, e il cinghiale si era improvvisamente presentato davanti all'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per mettere in sicurezza la zona.

Cerca di scansare un cinghiale e finisce fuori strada. È quanto accaduto ad Alife, sulla Sp69, dove una ragazza a bordo di una Citroen C1, nel tentativo di scansare un grosso cinghiale che le si è palesato davanti, ha sterzato finendo fuori strada in una cunetta.Sul posto i vigili del fuoco del.🔗 Leggi su Casertanews.it Multi SubReborn After 11 Years! I Rescued My Doomed Family, Now My Archenemy Won't Let Me Go. Notizie correlate Cinghiale sulla strada, auto finisce nel fossato per evitare il brancoAncora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulle strade del Casertano. “Fuori strada per un cinghiale”. Ma il tribunale gli nega il risarcimento di 2 milioniRimini, 29 gennaio 2026 – Aveva chiesto oltre due milioni di euro di risarcimento, ma il Tribunale di Rimini ha detto no. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Finisce fuori strada tra San Martino e Massalengo, due bambini piccoli tra i feriti; Finisce fuori strada con l'auto nella notte: positiva all'etilometro, denunciata; Lieve malore alla guida della motoape, finisce fuori strada e si schianta contro un ulivo; Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, ferito. Finisce fuori strada e si schianta contro il cemento, feritaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Lieve malore alla guida della motoape, finisce fuori strada e si schianta contro un ulivoNell’incidente autonomo sulla provinciale per Torre Rinalda coinvolto un 63enne di Surbo rimasto ferito. Dopo l’impatto è riuscito a chiamare i figli che lo hanno accompagno in ospedale. Ha riportato ... lecceprima.it Bufera sull’Ente Parco dell’Asinara, la nomina del direttore finisce in tribunale: un candidato escluso presenta ricorso – Cosa è successo La contestazione: «Fuori dalla terna dei nomi per colpa di giudizi arbitrari e ostilità da parte di un commissario» facebook Scontro Napoli-Lukaku: la nota degli azzurri, il belga finisce fuori rosa x.com