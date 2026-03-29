Cinghiale sulla strada auto finisce nel fossato per evitare il branco

Nella notte, lungo una strada provinciale tra Vairano Patenora e Pietravairano, un'auto è uscita di strada finendo in un fossato mentre cercava di evitare un branco di cinghiali che si era improvvisamente affacciato sulla carreggiata. L'incidente è stato causato dalla presenza degli animali, che hanno attraversato la strada provocando l'evitamento da parte del veicolo. Nessuna informazione sui feriti o sui danni materiali.

Ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulle strade del Casertano. Nella notte, lungo la provinciale che collega Vairano Patenora a Pietravairano, un’auto è finita fuori carreggiata nel tentativo di evitare un branco di animali sbucato improvvisamente dalla vegetazione. A bordo della vettura viaggiavano due persone residenti in zona. Secondo quanto ricostruito, il conducente si è trovato improvvisamente di fronte diversi cinghiali usciti da una siepe a margine della strada. Per evitare l’impatto ha sterzato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e terminando la corsa nel fossato che costeggia la carreggiata. L’impatto ha provocato danni rilevanti al veicolo, ma fortunatamente nessuna conseguenza fisica per gli occupanti, usciti illesi dall’incidente, seppur visibilmente scossi. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cinghiale sulla strada, auto finisce nel fossato per evitare il branco Articoli correlati Leggi anche: Chianni, auto esce di strada e finisce nel fossato: ferito il conducente Codogno, allagamento sulla vecchia Via Emilia: auto finisce nel fossato, intrappolata nel fangoCodogno (Lodi), 6 febbraio 2026 – Non è più solo un disagio, ma un vero pericolo pubblico. Una selezione di notizie su Cinghiale sulla strada auto finisce nel... Temi più discussi: Incidente sulla strada statale tra Stresa e Belgirate, scontro tra una moto e un cinghiale; Attaccato in strada da un cinghiale. Arriva la denuncia ai carabinieri; Pericolo cinghiali sulla statale della Lomellina, paura per una automobilista che ne investe uno; L’AQUILA: SCHIANTO AUTO-CINGHIALE, TRAGEDIA SFIORATA NELLA NOTTE. Pisticci–San Basilio, auto si scontra con un cinghiale: conducente illesoPISTICCI (MT) - Ancora un incidente causato dalla presenza di cinghiali sulle strade della Basilicata. L’episodio si è verificato intorno alle sei di questa ... ivl24.it Incidente sulla strada statale tra Stresa e Belgirate, scontro tra una moto e un cinghialeTraffico bloccato in mattinata sulla Statale 33. A causare l'incidente sarebbe stato l'improvviso attraversamento dell'animale ... novaratoday.it UN CINGHIALE IN CENTRO. STIGLIANO (MT). “GIGI”, COME LO CHIAMANO I RESIDENTI, VIVE DA MESI NELLA ZONA DENOMINATA ROTONDA. CITTADINI IMPAURITI, SPAZZATURA PER TERRA, SUS SCROFA PADRONE. IL SINDACO MICUCCI: “SFU - facebook.com facebook