Un uomo che aveva subito un incidente fuori strada a causa di un cinghiale ha chiesto più di due milioni di euro di risarcimento. Il tribunale di Rimini ha però respinto la sua richiesta, negando il pagamento richiesto.

Rimini, 29 gennaio 2026 – Aveva chiesto oltre due milioni di euro di risarcimento, ma il Tribunale di Rimini ha detto no. È stata respinta in toto la causa civile promossa contro la Regione e la Provincia per un grave incidente stradale causato - secondo la tesi del conducente, un riminese di 30 anni, rimasto gravemente ferito - dall’attraversamento di un cinghiale avvenuto lungo la Sp 49 Trasversale Marecchia, nel territorio di Santarcangelo. La richiesta di risarcimento era di 2 milioni di euro. La richiesta economica era pesantissima: circa 1,1 milioni di euro per il danno biologico, legato a un’invalidità stimata tra il 90 e il 92 per cento, 300 mila euro per il danno morale, 300 mila euro per quello esistenziale e un milione di euro per la perdita della capacità lavorativa, oltre a interessi e spese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Fuori strada per un cinghiale". Ma il tribunale gli nega il risarcimento di 2 milioni

