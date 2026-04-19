Nel centro storico di Casalpusterlengo, tra venerdì e sabato notte, si sono verificati nuovi episodi di violenza. Durante una serata tra amici, una discussione è degenerata in una rissa che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Nessuna informazione è stata fornita sui coinvolti o sulle eventuali conseguenze, ma l’evento si aggiunge a una serie di episodi simili verificatisi recentemente nella zona.

CASALPUSTERLENGO (Lodi) Nuovi momenti di tensione hanno scosso la notte tra venerdì e sabato in pieno centro storico a Casalpusterlengo con un ennesimo episodio di violenza. Teatro del "confronto" finito a botte tra due ragazzi è stato il primo tratto di viale Cappuccini, all’altezza della rotonda con Largo Casali. Secondo quanto ricostruito, i protagonisti della vicenda sono due amici italiani di 23 e 24 anni che stavano trascorrendo la serata insieme al resto della loro compagnia. Quella che doveva essere una banale uscita tra coetanei è però degenerata rapidamente: complice forse qualche bicchiere di troppo, tra i due è scoppiato un diverbio verbale che, in pochi istanti, si è trasformato in uno scontro fisico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fine settimana con puntuale rissa. Serata fra amici finisce a pugni. Devono intervenire i carabinieri

Vols et agressions, les forces de l'ordre en première ligne

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