Caos sul treno regionale i carabinieri devono intervenire per fermare un 25enne ubriaco

Il giovane viaggiatore, residente a Bologna e già noto alle forze dell'ordine, ha ritardato la corsa del convoglio scagliandosi verbalmente contro il personale di bordo e le pattuglie intervenute La tranquillità a bordo del treno regionale 3912 diretto a Piacenza è stata bruscamente spazzata via ieri mattina, domenica 22 marzo, da un giovane che ha dato in escandescenza. A scatenare il caos all'altezza di Castelfranco Emilia è stato un passeggero di 25 anni, di origini nordafricane e residente a Bologna, salito a bordo completamente fuori controllo. Tutto è iniziato con la più classica delle richieste: il controllo dei biglietti.... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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