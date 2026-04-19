Finalmente il maxi park per la città

Dopo due decenni di attesa, è stato inaugurato il nuovo parcheggio in via Montalcini a Morbegno. La struttura, che si trova nel centro cittadino, offre numerosi posti auto e si inserisce tra le recenti iniziative per migliorare la viabilità locale. La realizzazione del progetto è stata completata nelle ultime settimane e sono stati aperti ufficialmente i cancelli al pubblico. La gestione del parcheggio sarà affidata alle autorità comunali.

MORBEGNO Il nuovo parcheggio di via Montalcini è ora realtà. Dopo 20 anni di attesa, finalmente, la cittadinanza di Morbegno ma in generale chi frequenta, anche per motivi turistici o di lavoro, la città del Bitto, avrà a disposizione un parcheggio posto in una zona centrale, nell’ex campo delle suore così come lo identificano i morbegnesi, vicino ad alcuni istituti scolastici e a pochi passi da piazza S.Antonio. Il progetto, del costo totale di 1.465.000 di euro, ha previsto un primo lotto, con 72 stalli di cui 7 riservati ai disabili, un secondo lotto, con 149 stalli di cui 1 riservato ai disabili, per un totale di 221 stalli di cui 8 per le persone con disabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finalmente il maxi park per la città Chaos in Mexico Today! Hailstones Like a Hurricane Slams Many Homes, Cars in Durango Notizie correlate Il Comune mette subito mano al maxi parkSono iniziati gli attesi lavori di ripristino della pavimentazione del terzo piano del maxiparcheggio di Osimo che dopo le intense piogge di questo... Huayang Lake Wetland Park: dove il silenzio dell’acqua racconta la rinascita di una città industrialeC’è un momento, all’alba, in cui il lago Huayang appartiene soltanto alle aironi.