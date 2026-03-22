C’è un momento, all’alba, in cui il lago Huayang appartiene soltanto alle aironi. Planano rasenti la superficie dell’acqua con quella grazia geometrica che solo i volatili acquatici sanno esibire, e il loro bianco acceso si riflette sul lago come schegge di luce. Siamo a Mayong, quartiere della città di Dongguan, nella provincia del Guangdong, in quella fascia di Cina meridionale che il mondo conosce soprattutto per le sue fabbriche, i suoi container, i suoi ritmi produttivi frenetici. Eppure qui, a pochi chilometri dagli stabilimenti che riforniscono mezzo pianeta, 16 chilometri quadrati di zone umide, canneti, ninfee e acque ferme raccontano una storia diversa: la storia di un paesaggio che è tornato a respirare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Huayang Lake Wetland Park: dove il silenzio dell’acqua racconta la rinascita di una città industriale

Articoli correlati

Fontana di Trevi: il teatro barocco dove l’acqua racconta RomaNel punto dove tre strade si incontrano, nel rione che da questo incrocio prende il nome, la Fontana di Trevi si manifesta come un’epifania di marmo...

Serena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo inizia a CernobbioSerena Brancale al Lake Sound Park: il tour estivo parte dal Lago di Como Il 21 luglio prossimo, il palco allestito all’Ex Galoppatoio di Villa Erba...