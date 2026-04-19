Finale Monaco Cobolli si arrende a Shelton

Nella finale del torneo di Monte Carlo, Flavio Cobolli si è arreso a Ben Shelton. Dopo aver battuto Alexander Zverev in semifinale, Cobolli si è presentato in campo visibilmente stanco e poco concentrato. La partita è terminata con la vittoria di Shelton, che ha conquistato il primo titolo in questa occasione. Cobolli, che aveva mostrato un buon livello nelle fasi precedenti, non è riuscito a contrastare l’avversario nel match conclusivo.

Scarico e deconcentrato, dopo una clamorosa vittoria in semifinale sabato scorso con Alexander Zverev,Flavio Cobolli perde in finale contro Ben Shelton. Lo statunitense si impone in due set con il punteggio di 6-2 7-5 arrivando così a festeggiare il titolo numero 5 in carriera e prendendosi una gustosa rivincita sulla terra rossa bavarese dopo la sconfitta rimediata nel 2025 in finale proprio contro Zverev. Insomma, niente da fare per l’azzurro che si fa sfilare dalle mani l’Atp 500 di Monaco di Baviera e vede svanire anche la possibilità di vincere il suo quarto titolo in carriera. Due set sudatissimi e dall’esito che conferma la tradizione positiva nei confronti diretti con Cobolli, contro il quale Shelton grazie al suo primo trionfo 500 sul rosso, aggiunge una quarta vittoria alla serie di consecutive contro il classe 2002.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Finale Monaco, Cobolli si arrende a Shelton COBOLLI SI ARRENDE A SHELTON: finale (quasi) a senso unico a Monaco Notizie correlate Cobolli si arrende in finale a Monaco: Shelton vince il BMW OpenL’azzurro cede in due set allo statunitense: resta un ottimo percorso fino all’ultimo atto. Flavio Cobolli si infrange contro la potenza di Shelton e si arrende in finale a MonacoFlavio Cobolli si arrende alla potenza di Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cobolli sfida Shelton a Monaco: in palio c'è il secondo titolo stagionale | Orario e dove vedere la partita in tv; Flavio Cobolli in finale all'ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; Monaco, Cobolli-Shelton LIVE: la cronaca in diretta della finale dalle 13.30; Atp Monaco, oggi finale Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla. ATP Monaco, Cobolli arriva in finale senza energia: Shelton si aggiudica il torneo in GermaniaFlavio Cobolli raggiunge la finale dell’ATP 500 in Germania dopo la bellissima vittoria conquistata in semifinale contro Sascha Zverev. Un successo bagnato dalle lacrime del tennista romano che alla ... sport.virgilio.it Cobolli si arrende a Shelton: l'americano ha vinto in due set la finale ATP a Monaco di BavieraL'azzurro va alla caccia del 2° titolo stagionale ma dovrà vedersela contro lo statunitense che è in striscia positiva da 3 match contro il romano ... tuttosport.com Si conclude in finale la grande settimana di Cobolli a Monaco: Shelton vince per 6-2, 7-5. Si ferma a un passo del titolo anche Vavassori in doppio con Herbert, superati per 6-3, 6-4 da Cash/Glasspool. facebook Ben Shelton vince il torneo Atp 500 di Monaco battendo in finale Flavio Cobolli. L'azzurro comincia in salita concedendo due break a inizio partita perdendo il primo set. Il secondo parziale è più equilibrato fino al 5 pari, quando il romano cede il servizio e spia x.com