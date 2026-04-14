Nelle ultime ore, gli ispettori del lavoro hanno effettuato controlli in diverse aziende tra la Locride e Reggio Calabria, riscontrando irregolarità legate al lavoro nero e ai rischi sul luogo di lavoro. Durante le operazioni, sono state sospese alcune attività produttive e sequestrate attrezzature considerate non conformi alle normative di sicurezza. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche per approfondire le violazioni riscontrate.

Gli ispettori del lavoro hanno colpito duramente diverse realtà produttive tra la Locride e la provincia reggina in questo martedì 14 aprile 2026, bloccando cantieri edili e un’azienda agricica a causa di gravi irregolarità contrattuali, violazioni della sicurezza e impiego di personale senza documenti. I controlli, che hanno coinvolto anche la Guardia di Finanza nella fascia Jonica, hanno portato alla sospensione immediata delle attività per diverse ditte, con sanzioni amministrative che raggiungono i 7.800 euro e conseguenze penali per i titolari. Sicurezza compromessa e lavoro sommerso nel cantiere della Locride. All’interno di un singolo cantiere edile situato nel territorio della Locride, le verifiche hanno messo in luce una situazione di profondo squilibrio tra i lavoratori presenti e la loro regolarità contrattuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz tra Locride e Reggio: cantiere bloccato per lavoro nero e rischi

Blitz degli ispettorati del lavoro nel Reggino: 8 attività sospese per lavoro nero e irregolaritàControlli a tappeto su centri estetici, ristoranti, cantieri edili e aziende agricole: dipendenti in nero, violazioni della sicurezza e mancata...

Lavoro nero, sospesi due ristoranti e un cantiere edileIl bilancio dell’attività di vigilanza effettuata dal personale del contingente Inl Sicilia.

Tre anonimi incappucciati imbrattano muri a Vasto, blitz ripreso dalle telecamere e durato cinque ore #novax #famigliadelbosco #ilcentro - facebook.com facebook

9FL Week 7: Blitz a voce alta nello scontro diretto con Piacenza. Primo acuto dei Rams. Redskins e Chiefs "ruota a ruota" nel Girone F. Vittoria Bis per Pisa. #9FL2k26 #FIDAFGameday x.com