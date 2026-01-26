Frana ad Arenzano sull' Aurelia traffico bloccato in entrambe le direzioni Smottamento in Sicilia 500 evacuati

Un fronte di frana ha interessato l'Aurelia ad Arenzano, causando il blocco del traffico in entrambe le direzioni. Nella stessa giornata, un altro smottamento in Sicilia ha portato all’evacuazione di 500 persone. Sul luogo, le squadre di soccorso stanno operando con unità cinofile per verificare eventuali vittime. Gli interventi sono in corso per garantire la sicurezza e ripristinare la viabilità.

Una imponente frana si è abbattuta nella serata di domenica sull'Aurelia nel ponente di Genova tra Vesima e Arenzano prima della galleria Pizzo bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto mezzi di soccorso per verificare la presenza di persone coinvolte, vigili del fuoco, il personale di Anas, la polizia locale di Genova e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra ha fatto richiesta anche dell'unità cinofila. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto la parete rocciosa in una zona teatro di altre frane in passato, tra cui una nel 2016 che ferì due persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Frana ad Arenzano sull'Aurelia, traffico bloccato in entrambe le direzioni. Smottamento in Sicilia, 500 evacuati VIDEO | Arenzano, grossa frana sull'Aurelia. Il sindaco: "Ci saranno disagi"Una frana significativa ha interessato l'Aurelia ad Arenzano nella sera di domenica 25 gennaio 2026, provocando la temporanea interruzione del traffico. Incidente sull'Aurelia a Tarquinia, autocisterna ribaltata e traffico bloccatoQuesta mattina, lunedì 5 gennaio, si è verificato un incidente sulla strada statale 1 bis, l'Aurelia, a Tarquinia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Paolini e le altre, storie di donne a Melbourne; Invece che a Sarri, chiedete a Bocchino. Grossa frana con caduta massi sull'Aurelia ad Arenzano, carreggiata ostruitaIl distacco di materiale dal versante per circa 150 metri all'altezza della galleria del Pizzo, sul lato genovese. Sul posto i vigili del fuoco ... rainews.it Arenzano, grossa frana caduta all'altezza della galleria Pizzo: Aurelia chiusaUna grossa frana è caduta sulla strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo, ad Arenzano. I Vigili del Fuoco sono ... telenord.it Poco fa la frana ad Arenzano, nelle scorse settimane avevamo parlato della fragilità della Liguria e dei nodi irrisolti, qui l'approfondimento - facebook.com facebook Aurelia spezzata: frana tra Vesima e Arenzano, strada chiusa da prima della galleria Pizzo. Ad Arenzano si arriva solo in autostrada genovaquotidiana.com/2026/01/25/aur… x.com

