La fumettoteca Callegati ricorda il Giorno della Memoria con la mostra Nona arte oltre il filo spinato

In occasione della Giornata della Memoria, la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' propone la mostra digitale “Proto-Memoria: Nona Arte oltre il filo spinato”. L'iniziativa dell'esposizione, fruibile online sui canali ufficiali della Fumettoteca, offre un’analisi critica e visiva su un'opera specifica prodotta per raccontare il punto di vista dei bambini che hanno vissuto sulla propria pelle lo Shoah. Il libro a fumetti, 'Olocausto. Storie di sopravvissuti', realizzato dagli autori Zane Whittingham e Ryan Jones è edito da Valentina Edizioni, per proporre all'attenzione dei lettori sei storie vere di bambini fino al giorno della loro deportazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Un manifesto per il Giorno della Memoria: mostra di arte grafica alla Fondazione Monti UnitiLa Fondazione Monti Uniti di Foggia presenta la mostra “Un Manifesto per il Giorno della Memoria”, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Forlì, la Fumettoteca tocca quota 57mila donazioniIl nuovo anno si apre sotto il segno della continuità e della passione per la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati Calle. Il Social Community ... corriereromagna.it

CULTURA - In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, la 'Sezione Caterina Sforza' della Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' annuncia un’iniziativa editoriale e culturale inedita facebook