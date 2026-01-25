I ragazzi del liceo Nanni Valentini Un intreccio di volti e colori contro il filo spinato della guerra

Gli studenti del liceo artistico Nanni Valentini hanno realizzato un’installazione intitolata “1374 metri di Noi”, che simbolicamente unisce i loro volti e colori contro il filo spinato delle guerre. Un’opera che invita alla riflessione sulla memoria collettiva e sull’importanza della pace, contrapponendosi alle barriere che dividono e distruggono. Un gesto semplice ma significativo, volto a mantenere vivo il ricordo e promuovere valori di solidarietà tra le nuove generazioni.

Un titolo eloquente: "1374 metri di Noi". È il filo della memoria che unisce gli studenti del liceo artistico Nanni Valentini in un'installazione che si contrappone al filo spinato di tutte le guerre. Quest'anno, gli insegnanti Laura Riva e Makio Manzoni hanno pensato a un progetto che coinvolgesse tutte le 53 classi del liceo, compresi i corsi serali. Il lavoro è partito dalla lettera di un condannato a morte durante la Resistenza, un attore, che scriveva alla moglie, ricordandole che non esiste solo l'amore di coppia, ma è necessario prendersi cura della felicità collettiva. "Questa riflessione ci è piaciuta – racconta la professoressa – quindi abbiamo invitato i ragazzi di tutte le classi a riflettere sul concetto di Noi, caduto in disuso, rispetto all'autoaffermazione dell' Io o al rapporto diretto con il singolo Tu da accusare.

