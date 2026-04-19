Filetti di sardina congelati richiamati per rischio istamina il Ministero | Non vanno consumati

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di filetti di sardine congelate marca Wofco a causa di un livello di istamina superiore ai limiti consentiti. La comunicazione invita i consumatori a non mangiare il prodotto interessato e a conservarlo in modo appropriato. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto specifico e non altre confezioni della stessa marca. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze per la salute.

Richiamo alimentare per un lotto di filetti di sardine congelate a marchio Wofco: possibile presenza di istamina oltre i limiti. Il Ministero della Salute invita a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita.🔗 Leggi su Fanpage.it Il modo migliore di mangiare il pesce azzurro,facile sano e saporito Notizie correlate Filetti di branzino surgelati richiamati per corpi estranei: l’avviso del Ministero della saluteIl richiamo dei filetti di branzino è stato disposto a causa di un rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle... Richiamati gamberi bianchi: troppi solfiti. L’allerta del Ministero della Salute: “Non consumateli”Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di due lotti di gamberi bianchi congelati della Giacalone Luciano Group, a causa di solfiti oltre i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Filetti di sardina congelati butterfly a marchio Wofco richiamati per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge; Salmonella nel salame tipo Milano richiamato dal commercio. Allerta del Ministero della Salute per rischio microbiologico; I CARABINIERI ESEGUONO ORDINE DI CARCERAZIONE PER TRUFFA – L’UOMO, GIÀ DETENUTO, DOVRÀ SCONTARE ALTRI SEI MESI. Filetti di sardina congelati richiamati per rischio istamina, il Ministero: Non vanno consumatiRichiamo alimentare per un lotto di filetti di sardine congelate a marchio Wofco: possibile presenza di istamina oltre i limiti ... fanpage.it Pranzetto o cena veloce e leggera - davvero deliziosi i filetti di merluzzo alla mediterranea - facebook.com facebook