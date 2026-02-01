La nuova Dacia Sandero arriva in Italia con un restyling che rinnova il look senza cambiare la sua natura. La city car economica mantiene il suo successo, puntando su prezzi contenuti e praticità. Anche se il design si aggiorna, il modello conserva le caratteristiche che l’hanno resa la più venduta in Europa nel 2025.

La nuova Dacia Sandero si affaccia sul mercato italiano con un restyling che ne rinnova l’immagine senza stravolgere la filosofia che l’ha resa la vettura più venduta in Europa nel 2025. Lanciata a febbraio 2026, l’auto si presenta in due varianti di carrozzeria – Streetway e Stepway – entrambe con dimensioni compatte ma funzionali: 4,102 metri di lunghezza, 1,848 metri di larghezza e 1,499 metri di altezza, con un bagagliaio da 410 litri (328 litri per le versioni GPL). Il restyling si concentra soprattutto sul frontale, dove si nota una nuova firma luminosa a T rovesciata, integrata in una calandra ridisegnata e sottolineata da una linea di puntini bianchi che ricordano pixel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dacia Sandero e Fiat Grande Panda: due approcci diversi per la city car economica

Approfondimenti su Dacia Sandero

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

