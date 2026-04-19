fezzanese testa ai play off

La Fezzanese si prepara a disputare una partita importante a Busalla, nella ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza. Si tratta di un incontro che può influenzare le possibilità di accesso ai playoff. La squadra si presenta con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, consapevole dell’importanza di questa sfida nel corso della stagione. La partita si svolgerà in un momento cruciale per le ambizioni della formazione ligure.

E’ una partita dal valore doppio quella che attende la Fezzanese a Busalla nella ventinovesima e penultima giornata dell’eccellenza. Alle 15 i fezzanoti, quarti in classifica, affrontano i busallesi, sesti, in un importante scontro diretto per conseguire una posizione favorevole in zona playoff essendo le due squadre divise da sei punti. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Bergonzi di Savona con assistenti Dell’Imperio di Novi Ligure e Chiefalo di Savona. "Siamo quasi sicuri dei playoff – afferma il direttore tecnico della Fezzanese Manrico Borrini – di conseguenza dovremo cercare di fare più punti possibili per tentare di arrivare al terzo posto che ci garantirebbe la semifinale in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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