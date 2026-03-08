L’Accademia Volley sconfitta al tie break dalla capolista Molinari Napoli | ora testa ai play off

L’Accademia Volley Benevento ha perso al tie break contro la capolista Molinari Napoli, con il punteggio di 2-3. La partita si è conclusa con set vinti da entrambe le squadre: i primi due dalla squadra ospite, il terzo e il quarto dalla formazione di casa, e il tie break deciso da un punteggio di 12-15. La sfida ha chiuso la regular season con un risultato equilibrato e combattuto.

Al Rampone va in scena una sfida bellissima, combattuta punto su punto, che ha confermato come entrambe le squadre arrivino ai play off in un ottimo momento di forma. L'Accademia gioca praticamente alla pari per tutta la gara contro una Molinari Napoli che chiude la stagione regolare da unica imbattuta del girone, dimostrando ancora una volta tutto il proprio valore. Le napoletane, già vincitrici in stagione della Coppa Campania, restano infatti una delle principali candidate al salto di categoria. La gara è equilibrata fin dalle prime battute. L'Accademia si aggiudica il primo set 25-23, mostrando qualità e determinazione contro la capolista.