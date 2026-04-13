Marcegaglia assegnato a Danieli il contratto per il sito di fos-sur-mer

Marcegaglia ha confermato di aver firmato un accordo con Danieli per un investimento a Fos-sur-Mer, in Francia. L’intesa riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di acciaio e laminazione di coils a caldo. L’accordo è stato comunicato pubblicamente dalle due aziende, che hanno annunciato la creazione di una struttura strategica dedicata a questo progetto.

Marcegaglia e Danieli "annunciano congiuntamente la firma di un accordo relativo alla realizzazione di un investimento strategico per un impianto di produzione di acciaio e laminazione di coils a caldo a Fos-sur-Mer, in Francia". Il contratto - indicano le aziende, "ha il valore complessivo di circa 450 milioni di euro, comprese implementazioni e ricambi". Per il sito francese, rilevato a maggio 2024, Marcegaglia prevede un progetto di messa a nuovo, denominato Mistral Project, con un investimento totale nell'ordine di un miliardo di euro, "rappresenta - viene ricordato - l'investimento più rilevante nella storia del gruppo Marcegaglia in termini di integrazione a monte, stabilizzazione della catena di approvvigionamento, espansione del valore aggiunto e decarbonizzazione".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marcegaglia, assegnato a Danieli il contratto per il sito di fos-sur-mer Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Cosne-Cours-sur-Loire-Pouilly-sur-Loir: orari, tv, percorso, favoriti. Sarà Visma contro Lidl-Trek?Siamo arrivati alla terza tappa della Parigi-Nizza 2026, celeberrima corsa francese arrivata alla sua ottantaquattresima edizione. Leggi anche: Electrolux, i lavoratori bocciano il rinnovo del contratto: sì solo al sito di Porcia