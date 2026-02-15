Carnevale di Viareggio | oggi quarto corso mascherato con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomare

Il Carnevale di Viareggio ha preso il via oggi, con il quarto corso mascherato, dopo che il colpo di cannone ha annunciato l’inizio della sfilata. La causa è il grande spettacolo degli aquiloni, che si svolge sul lungomare e attira molti spettatori. Alle 15, i carri più belli hanno iniziato a sfilare: nove di prima categoria, quattro di seconda, otto maschere in gruppo e altrettante isolate, accompagnati anche da pedane fuori concorso.

VIAREGGIO (LUCCA) – Il quarto Corso Mascherato del Carnevale accende oggi, domenica 15 febbraio 2026, il Lungomare di Viareggio. Alle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata dei 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, insieme alle pedane aggregative fuori concorso. Anche in occasione di questo Corso Mascherato, prima dell’inizio della sfilata, è possibile partecipare alla visita guidata alla scoperta delle opere allegoriche di prima categoria, sul Lungomare. Guidati dagli esperti dei percorsi educational del Museo del Carnevale sarà possibile conoscere temi, segreti, dettagli delle opere da vicino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomare Carnevale di Viareggio 2026, comincia lo spettacolo. Primo corso mascherato: la diretta Oggi a Viareggio è iniziato ufficialmente il Carnevale 2026. Carnevale di Viareggio, sabato il secondo corso mascherato in notturna Domani sera a Viareggio si svolge il secondo corso mascherato in notturna. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Il secondo Corso Mascherato; Carnevale di Viareggio, i carri sfidano il maltempo e sfilano in notturna; Carnevale di Viareggio 2026, secondo corso bagnato: i carri sfilano sotto la pioggia; Giovedì Grasso con il Corso notturno. Carnevale di Viareggio: oggi quarto corso mascherato, con lo spettacolo degli aquiloni sul lungomareAlle ore 15 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata dei 9 carri di prima categoria, 4 di seconda, 8 mascherate in gruppo e 8 maschere isolate, insieme alle pedane aggregative fuori conco ... firenzepost.it Tensione al Carnevale di Viareggio: scontro verbale tra Francesca Pascale e i pro-PalSotto il palco dove è stato consegnato a Francesca Pascale il Premio Funari, si è acceso un duro confronto verbale con un gruppo di manifestanti pro Palestina ... dire.it Francesca Pascale al carnevale di Viareggio ai pro Palestina: «Vergogna, lavatevi» L’acceso scontro è avvenuto durante il giovedì grasso. «Valuteremo se ci sono gli estremi per querelarla» facebook Scontro acceso al Carnevale di Viareggio. Sotto il palco del terzo corso mascherato, dove era attesa per il Premio Funari, Francesca Pascale ha avuto un duro confronto con un gruppo di manifestanti pro Palestina presenti con bandiere e kefiah. "Lavatevi", "V x.com